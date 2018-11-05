“أبل” تتوقف عن إنتاج “آيفون XR”.. لهذا السبب

أوقفت شركة “أبل” الأمريكية إنتاج هاتف آيفون “XR”؛ بسبب ضعف الطلب عليه، رغم تميزه بسعره المنخفض مقارنة بنظرائه، وذلك بسبب نوعية الشاشة والكاميرا المختلفة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الشركة أمرت الشركات الصينية المصنعة بخفض إنتاج الهاتف البالغ ثمنه 749 دولارًا، كما أمرت شركة “بيغاترون” بإيقاف كل خطوط الإنتاج التي تعمل على تصنيع الهاتف.

وقالت مصادر مؤخرًا: إن شركة “فوكس كون” كانت تستعد لتوفير 60 خط إنتاج لهذا الهاتف، ولكنها حاليًا تستخدم 45 خط إنتاج فقط، أي أنها خفضت إنتاجها بمعدل 100 ألف هاتف يوميًا عن المخطط.

ويعتقد الخبراء أن هذا القرار يرجع إلى انخفاض الطلب على الهاتف الذي شهد انطلاقة جيدة في الحجز المسبق، تجاوزت معدلات العام الماضي، لكن يبدو أن هناك تراجعًا واضحًا في الحماس بعد إطلاقه، حيث أصبح الطلب على الهاتف أقل مقارنة مع هواتف العام الماضي، الأمر الذي دفع الشركة لإيقاف أي خطوط إنتاج مستقبلية؛ حتى لا تتسبب بخسائر في المستقبل.