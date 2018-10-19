مفاجأة بانتظار عشاق “أبل” في هذا الموعد

أرسلت شركة “أبل” دعوات لحفل جديد ستقيمه في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسط تسريبات بأن الحفل سيشهد الإعلان عن جهاز “آيباد برو” الجديد.

وذكر موقع “انديان اكسبريس” الإخباري، أنه “من المرجح أن تكشف الشركة خلال الحفل النقاب عن جهاز آيباد برو الجديد كليًا من حيث التصميم”.

وبينت تقارير سابقة أن الجهاز الجديد “سيأتي بشاشة بلا حواف تذكر، وكذلك سيتخلص من بصمة الإصبع وزر القائمة الرئيسية ليعتمد بشكل كامل على بصمة الوجه”.

كما أنه من المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بقلم Apple Pencil جديد كليًا بمزايا جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من “الآيباد”، إضافة إلى جهاز جديد من عائلة الأجهزة الشخصية ماك بوك، والمرجح أن يصل بسعر مخفض، ليتوافق مع سياسة “أبل” لهذا العام الخاصة باستهداف فئة جديدة من المستخدمين، كما هو الحال مع الإصدار الرخيص من الآيفون الجديد iPhone XR.

وفوجئ مستقبلو الدعوات بأن كل منهم حصل على دعوة تحمل تصميمًا مختلفًا لشعار الشركة، حتى أن عدد التصميمات الموزعة على الدعوات وصل إلى 39 تصميمًا.