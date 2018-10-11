تقرير: سماعات الهواتف التقليدية لن تعمل على هاتف سامسونغ القادم

كشف تقرير جديد، نشره موقع ” ETnews” الكوري، عن خطة شركة سامسونغ للتخلص من مخرج السماعات التقليدي على متن أحد هواتفها الرائدة، العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الكورية إن طبقت خطتها، فستلحق بهاتفها وصلة للتحويل بين المخرج التقليدي إلى ” USB-C ” وهو نوع المخرج المتوقع أن يحل محل المخرج القديم.

وتعتبر سامسونغ أحدث الشركات التي تنوي اللحاق بهذا الركب للتغيير، إذ إنها كانت منذ 2016 تنتقد قرار شركة أبل الأمريكية بإطلاق هواتف “آيفون 7 ” بدون المخرج التقليدي، وإجبار المستخدمين على استخدام وصلة إضافية لتشغيل سماعاتهم المفضلة.

ويعتبر القرار سبيلًا لتوفير مساحة داخل تصميم الهاتف، بحيث يمكن للشركات أن تقدم مزايا إضافية أهمها زيادة سعة بطاريات هواتفهم، خاصة مع انتشار استخدام السماعات اللاسلكية، والذي حدثت فيه زيادة ملحوظة منذ إطلاق أبل لسماعاتها ” AirPods”.