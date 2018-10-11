“آبل” تطور أداة مغناطيسية لحماية آيفون وآيباد (صور)

كشفت براءة اختراع تقدمت بها آبل، تطوير الشركة لأداة مغناطيسية ديناميكية مخصصة لحماية آيفون وآيباد من الكسر.

وتصف براءة الاختراع المقدمة في آذار/مارس 2015، ولكن لم يتم إعلانها سوى أمس الأربعاء، أداة عالية التقنية تستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية لتخفيف صدمة الجهاز عند السقوط؛ ما يحميه من الكسر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعتقد شركة آبل أن المغناطيس الكهربائي سيمكنها من منع تحطم الأجهزة عند الارتطام بالأرض، حيث تصف براءة الاختراع كيف سيتم تشغيل المغناطيس الكهربائي بواسطة مستشعر المجال المغناطيسي.

وفي حال رُصد سقوط الجهاز، يتم إلغاء تنشيط عدد قليل من المغانط الكهربائية؛ ما يؤدي إلى إبعاد الجهاز عن الجانب المتوقع ارتطامه بالأرض.

وبمجرد اصطدام الجهاز بسطح صلب، تشكل المساحة الفاصلة بين الغلاف المغناطيسي الواقي والجهاز، منطقة تقلل من معدل نقل القوة المؤثرة على الجهاز؛ ما يقلل من الصدمة واحتمال حدوث ضرر.

وتقول آبل، إن الأداة المطورة ستُستخدم في المقام الأول لحماية أجهزة آيباد، ولكن من المحتمل أن يتم استخدامها لحماية هواتف آيفون أيضًا، ولكن لم يتضح بعد متى ستقوم الشركة بإطلاق الأداة.