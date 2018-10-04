“إل جي” تطلق أول هاتف في العالم بخمس كاميرات (صور)

كشفت شركة “إل جي” عن هاتفها الجديد LG V40 ThinQ بميزة لم يسبقها إليها هاتف من قبل، وهي وجود 5 كاميرات في الهاتف، 3 عدسات خلفية واثنتين أماميتين، لتقدم بها “إلى جي” تجربة مميزة لعشاق التصوير.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني، فإن الهاتف يأتي بشاشة 6.4 بوصة من نوع OLED وبدقة وضوح FHD+ وقوة ضوئية 600 نقطة ضوئية، وذلك يفوق ما قدمته سامسونغ مع هاتفها جلاكسي نوت 9 وكذلك هاتف أبل آيفون XS Max، كما يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث سناب دراجون 845، وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، بجانب ذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 غيغابايت، مع إمكانية استخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

ويتيح الهاتف الجديد تجربة تصوير مميزة بكاميرا ثلاثية العدسات، فالعدسة الأساسية دقتها 12 ميغابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.5، أما الكاميرا الثانية فهي عدسة بزاوية تصوير واسعة 107 درجة ودقتها 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.9، أما العدسة الثالثة فهي عدسة مقربة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f/2.4، ويتيح نظام التصوير وضعين جديدين للتصوير، الأول يتيح لك استعراض شكل اللقطة التي ستلتقطها من العدسات الثلاثة في نفس الوقت لتختار بينهما من تستخدم، وكذلك إمكانية تصوير اللقطة بالعدسات الثلاثة وصنع صورة متحركة GIF من الثلاثة، مع تخزين الصور الثلاثة منفردة.

كما تقدم الشركة تجربة سيلفي تقليدية بكاميرتين، أساسية 8 ميغابكسل، وأخرى واسعة 5 ميغابكسل، إلى جانب بطارية 3300 مللي أمبير، بالإضافة إلى مزايا متعددة والنظام الصوتي القوي Quad CAD، وكذلك ميزة السماعات الخارجية من نوع Boombox، كما يحمل الهاتف فتحة سماعات تقليدية 3.5مم، والهاتف مقاوم للمياه والأتربة IP68.

سعر الهاتف يبدأ من 900 دولار ويصل إلى 980 دولارًا في الولايات المتحدة، بحسب اختلاف مقدمي خدمات الموبايل، وذلك يعتبر سعرًا مبالغًا فيه مقارنة بنفس الهواتف في هذه الفئة السعرية مثل نوت 9 وهواتف آيفون الجديدة.