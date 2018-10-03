كيف تحمي هاتفك “iPhone” من القرصنة؟

اكتشف أحد الهاكرز طريقة لتجاوز رمز الدخول على هواتف “iPhone” التي تعمل بنظام التشغيل “iOS 12”.

خوسيه رودريجيز، الباحث الأمني الذي ينشر بانتظام مقاطع فيديو يوتيوب حول عيوب الهاتف الذكي، اكتشف هذه القضية، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وفي فيديو يعرض هذا العيب، أظهر رودريجيز، كيف كان بالإمكان الوصول إلى الصور، وجهات الاتصال، على هاتف “أبل” الذكي دون الحاجة إلى إدخال رمز الدخول.

وتبدأ طريقته من خلال الطلب من “Siri” تمكين خاصية “Voiceover”. وباستخدام هاتف ثانٍ قام بالاتصال بهاتف الضحية.

وأثناء رنين الهاتف قام بفتح قائمة الرسائل قبل إرسال رسالة نصية من الهاتف الذكي الثاني.

وعندئذ تظهر شاشة بيضاء فارغة، ولكن باستخدام “Siri voiceover” تمكن من التنقل في القائمة السفلية، والوصول إلى صور وجهات الاتصال بهاتف الضحية.

كيف تحمي هاتفك الذكي؟

هناك عدة طرق لحماية هاتف”iPhone” الخاص بك.

أولًا يبدو أن هذه التقنية لا تعمل مع أجهزة “iPhones” المزودة بخاصية التعرف على الوجه “Face ID”، ولكنها تتوافر لأجهزة “iPhone X” أو الطرازات الأحدث.

وبدلًا من ذلك يمكنك تطبيق الإعدادات التي تمنع الاختراق من العمل، وذلك كالتالي: انقر فوق الإعدادات، ثم على معرف الوجه ورمز المرور، ثم من قسم السماح بالوصول عند القفل “Allow AccessWhen Locked” قم بإيقاف تشغيل “Siri”.