شكاوى من تعطل تطبيق “أنستغرام”

شكاوى من تعطل تطبيق “أنستغرام”

لم تُعرف على الفور طبيعة المشكلة التي يعانيها التطبيق

المصدر: فريق التحرير

شكا عدد من مستخدمي تطبيق تراسل الصور “أنستغرام” من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول إليه.

ولم تُعرف على الفور طبيعة المشكلة التي يعاني منها التطبيق، والتي تجعل من المتعذر على بعض المستخدمين تسجيل الدخول إليه.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بعض المغردين بأن التطبيق معطل، ولا يمكنهم الولوج إليه واستخدامه، قبل أن يعود التطبيق مجددًا للعمل.

 

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