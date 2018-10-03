شكاوى من تعطل تطبيق “أنستغرام”

شكا عدد من مستخدمي تطبيق تراسل الصور “أنستغرام” من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول إليه.
ولم تُعرف على الفور طبيعة المشكلة التي يعاني منها التطبيق، والتي تجعل من المتعذر على بعض المستخدمين تسجيل الدخول إليه.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بعض المغردين بأن التطبيق معطل، ولا يمكنهم الولوج إليه واستخدامه، قبل أن يعود التطبيق مجددًا للعمل.
عاجل
الانستغرام متوقف حالياً#انستغرام pic.twitter.com/GBCCJxcofP
— المواطن نيوز (@almwatinnews) October 3, 2018
#انستغرام #انستقرام#الانستغرام
بس معلق معاي ولا معلق مع الشعب كله ????
— lovely… (@ha_lovely) October 3, 2018