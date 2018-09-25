شكاوى من “مشاكل غريبة” في هواتف آيفون الجديدة

قدَّمت مجموعة من المستخدمين، شكاوى ضد شركات الاتصالات، بعد أن واجهوا مشاكل غريبة تتعلق بالاتصال بشبكات الهاتف المحمول، والإنترنت اللاسلكي، عبر هواتفهم الجديدة “آيفون XS” و”آيفون XS Max”.

وأكد موقع “ذا فيرج” التقني، أن “المشاكل الخاصة بالإنترنت، هي مشاكل عامة وعلى مستوى جميع المستخدمين وليست مرتبطة بمكان بعينه، وبالتالي من الواضح أن المشكلة تتعلق بعملية التصنيع أو برمجة الهواتف ذاتها، وليس لها علاقة بشبكات الإنترنت“.

ووفقًا لموقع “SpeedSmart” فإن هواتف آيفون الجديدة، من المفترض أن تقدّم أداءً أسرع مع شبكات LTE للهاتف المحمول، وشبكات الإنترنت اللاسلكية WIFI، خاصة أن هناك شريحة إلكترونية جديدة خاصة بالشبكات اللاسلكية تمر بالإطار أسفل الهاتف.

وأثار الجمهور الغاضب افتراضات عديدة للمشكلة، فالبعض توقع أن يكون الأمر مجرد خلل في شبكات الهاتف، لكنَّ قطاعًا كبيرًا ذهب إلى أن مشاكل “آيفون 4” تعيد نفسها، إذ كان هناك مشاكل في الاتصالات على الإصدار الرابع من عائلة “آيفون” فور إطلاقها، وحملت اسم “Antenna Gate” في ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن تعلق “أبل” على المشكلة خلال الأيام المقبلة، على أمل أن تحلَّها سريعًا.