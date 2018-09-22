مرة أخرى.. هواوي تسخر من هواتف آبل آيفون XS وآيفون XS Max

أطلقت شركة هواوي التكنولوجية، حملة ترويجية ضخمة مضادة لهواتف آيفون الجديدة، إذ قامت بالتوجه إلى صفوف المنتظرين لشراء هواتف آيفون XS وآيفون XS Max، ووزعت عليهم علب العصير وبنك طاقة (power bank).

وتعتمد فكرة الحملة، بحسب ما أورد موقع أندرويد سنترال التقني، على استهداف ضعف بطاريات هواتف آبل وحاجة المستخدم دائمًا لشحن البطارية بشكل مستمر، فالعصير يشير إلى عمر البطارية، بالإضافة إلى أن بنك الطاقة حل مباشر للجمهور لمواجهة سرعة نفاد البطارية.

وأشار التقرير إلى أن فريق هواوي في لندن قام بتوزيع زحاجات عصير، تحمل عبارة “لا أثر لطعم التفاح” إلى جانب وصلات الشحن، أما في سنغافورة فتم توزيع بنوك الطاقة بسعة 10 آلاف مللي أمبير، وكان مكتوب عليها “هذا بنك طاقة ستحتاجه وهو مجاملة من هواوي”.

يذكر أن هواوي ستطلق هواتفها الجديدة Mate 20 وMate 20 Pro في السادس عشر من أكتوبر المقبل، ما يجعل هذه الحملة أقرب إلى إشارة تؤكد أن الهواتف القادمة ستحمل بطارية بسعة ضخمة.