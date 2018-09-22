شراء آيفون Xs أو XS MAX أو XR.. ما الخيار الأفضل؟

بينما يفاضل المستخدمون بين هواتف آبل الجديدة آيفون xs، وXS MAX، XR قبل اتخاذ قرار الشراء، هناك ملحوظات قد تساعد في ترجيح الجهاز الأنسب.

ويوضح الخبراء أن المواصفات التقنية بين الجهازين تبدو متطابقة، ولا فرق بينهما سوى مسألتين فقط، وهما حجم الشاشة الذي يتفوق فيه XS Max بشاشته الأكبر، وسعة البطارية.

وهذه المسألة الأخيرة المتعلقة بالبطارية هامة جدًا، وقد تشكل فارقًا حاسمًا، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالبطارية والتي أعلنتها آبل بفضل قرار صيني يلزم الشركات بالكشف عن سعة بطاريات أجهزتهم.

وهنا يتضح أن سعة بطارية آيفون إكس اس (2,658 mAh) أقل من سابقه آيفون إكس (2716 mAh) وأقل بكثير من سعة بطارية آيفون إكس اس ماكس 3,174 mAh.

وبالنظر إلى هذه المعطيات فإن المشتريات تشير إلى إقبال أكبر على شراء هاتف آيفون إكس أس ماكس مقارنة بآيفون اكس اس.

ويبدو جهاز آيفون الجديد والأرخص آيفون إكس آر منافسًا قويًا؛ لتمتعه ببطارية قوية تتفوق على آيفون إكس أس (2,658 mAh) بوضوح، حيث تبلغ 2,942 mAh، فضلًا عن جودة تصنيعه وانخفاض سعره، بالإضافة إلى دعم ميزة تشغيل شريحتي اتصالات، التي يتطلع إليها كثيرون.