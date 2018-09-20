سامسونغ تطلق أول هاتف بـ 3 كاميرات خلفية (صور)

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد A7 2018، والذي يقدم تجربة تصوير مختلفة كليًا عن جميع عائلات هواتف سامسونغ، حيث إن الهاتف يحمل كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

يأتي الهاتف بشاشة 6 بوصات وبدقة 1080*2220 بيكسل من نوع Suoer AMOLED عالية الدقة، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 غيغاهيرتز، إلى جانب ذاكرة عشوائية 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت.

أما عن مزايا التصوير، فالهاتف يحمل كاميرا أمامية 24 ميغابيكسل مع ميزة تصوير وضع البورتريه المميز، إلى جانب ميزة الإيموجيز الشهيرة AR Emojis والتي تتيح لك أن تلتقط سيلفي لوجهك وعليه رموزك التعبيرية المفضلة، وكذلك ميزة Selfie Focus والتي تسمح لك أن تتحكم في درجة التركيز على وجه المستخدم، وإمكانية التحكم في درجة إضاءة فلاش الـLED.

ويقدم الهاتف مستشعر بصمة على جانب الهاتف، بالإضافة إلى ميزة عالية الجودة للصوتيات Doby Atmos المميزة.

ومن المنتظر أن تطلق سامسونغ الهاتف رسميًا في 11 أكتوبر خلال حفل رسمي وسيتم فيه الكشف كذلك عن سعر الهاتف وموعد إطلاقه للأسواق.