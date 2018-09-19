10 مزايا ستستمتع بها مع iOS 12 الجديد (صور)

أتاحت شركة آبل إصدارها الأحدث من نظام تشغيل أجهزتها الذكية المحمولة iOS 12، والذي كشفت عنه في مؤتمر مطوريها في حزيران/يونيو الماضي، والذي يحمل عددًا كبيرًا من التحديثات المتعلقة بالأداء والكاميرا والوجوه التعبيرية الحية Animoji وغيرها.

هاتفك “ماوس”

يتيح التحديث الجديد ميزة رائعة على الكيبورد الخاص بآبل، وهي أنك يمكنك خلال الكتابة أن تتجول في النص الذي تكتبه من خلال تحويل مساحة الكيبورد الواسعة إلى مساحة لتحريك مؤشر الكتابة وكأنه “ماوس” أو منصة تحريك TrackPad كتلك التي في اللابتوب.

وجه آخر

يسمح لك iOS 12 أن تقوم باستخدام بصمة وجه إضافية لفتح هاتفك، بحيث يمكن لصديقك أو زوجتك أو شخص عزيز عليك أن يفتح هاتفك بسهولة، دون التخلي عن مستوى الأمان الذي تستمتع به، فلن تضطر لمشاركة باسوورد الهاتف معه.

التحكم في “لا تزعجني”

ميزة Do Not Disturb تعتبر من أفضل المزايا على هواتف آيفون، إلا أن كثيرًا ما ينسى المستخدمون إغلاقها، ما يمنعهم من استقبال العديد من المكالمات والإشعارات دون علمهم، لذلك سيمكنك التحديث الجديد من التحكم في مدة تفعيل هذا الوضع، من خلال الضغط ضغطة طويلة 3D Touch على علامة الوضع من مركز التحكم Control Center ومن ثم تختار بين تفعيل الوضع لمدة ساعة أو حتى هذا المساء/ الصباح أو حتى تغادر مكان معين، وبذلك يكون الوضع أكثر تلقائية.

إشعارات هادئة

العديد من التطبيقات نستقبل منها أحيانًا عشرات التحديثات في دقائق وهو أمر مزعج، لذلك يتيح لك iOS 12 أن تقوم من نافذة قفل الشاشة بسحب الإشعارات المزعجة واختيار Deliver Quietly وبالتالي ستصل دون إصدار صوت أو اهتزاز.

تقوية أذنيك

تتيح آبل ميزة Live Listen الآن على متن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها، وهي أن تقوم باستخدام سماعاتها AirPods اللاسلكية كأداة لتقوية قدرتك على السمع، وبالتالي ستستخدم ميكروفون هاتفك ليكون هو أذنك التي تلتقط الصوت المطلوب من مصدره بدقة ويقوم بتقويته ومن ثم إرساله إلى أذنك، وهي ميزة تساعد ضعاف السمع وكذلك الطبيعيين عندما يتحدثون لشخص ما في مكان مزدحم.

كلمات مرورك معك أينما تذهب

جعلت آبل في يديك أداة قوية تحل مشكلة نسيان كلمات السر، إذ إنك بتفعيل ميزة AutoFillPasswords من داخل إعدادات حساباتك Accounts من إعدادات الهاتف، سيقوم الهاتف باستخدام كلمات السر المخزنة داخل تطبيقات إدارة كلمات مرورك مثل 1Password وLastPass وغيرها، كي يساعدك على الدخول إلى حساباتك على أي موقع أو شبكة اجتماعية.

الكود التأكيدي

عندما تستقبل رسالة بها كود تفعيلي ليتأكد الموقع أو التطبيق الذي تستخدمه أنك أنت فعلًا الشخص الحقيقي مالك الحساب، سيفهم هاتفك ذلك وسيقوم تلقائيًا بنسخ الكود التأكيدي ويقوم بلصقه في مربع الكود على التطبيق أو الموقع.

الـ Memoji

يمكنك بسهولة أن تقوم بالتقاط فيديو لك وأنت تتكلم وتقوم بإرساله فيظهر كأن صوتك وحركة رأسك وحركة فمك تحدث ولكن على وجه قطة، هذا تمامًا ما يقدمه لك iOS 12 مع تحديث شخصيات “ميموجي” الجديدة.

اختصارات Siri

تستطيع الاستمتاع بميزة Shortcuts الآن مع سيري والتي تسمح لك بأن تقوم بتنفيذ مهمة ما أو تشغيل تطبيق لاستخدام ميزة معينة من خلال إطلاق أمر صوتي محدد مسبقًا، بحيث لا تحتاج أن تقوم بخطوات تشغيل التطبيق والذهاب للميزة وتقوم سيري عنك بكل ذلك.

البحث بكلمات الأغاني

يمكنك على خدمة آبل الموسيقية Apple Music أن تبحث بكلمات الأغنية التي تريد الاستماع إليها، كي تظهر لك جميع الأغاني التي تحمل في كلماتها ما تبحث عنه.