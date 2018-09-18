تطبيق ذكي يمنع مخاوف ركاب الطائرات من الرحلات الطويلة

أنشأت خطوط “اول نيبون” الجوية اليابانية ANA، بالتعاون مع شركة NeuroSpace الأسترالية للتـأهيل العصبي والحسي، تطبيقاً ذكيًا، يحد من مخاوف ركاب الطائرات من الاضطرابات المحتملة للرحلات الجوية الطويلة، مثل بطء الطائرة أو تأخرها عن موعد هبوطها.

وذكرت صحيفة “ذا صن “البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق يعد جزءًا من برنامج أطلقته الشركة الأسترالية حول سفر صحي جديد، حيث سيساعد الركاب على النوم أو الاسترخاء، عندما يشعرون أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم

وأُنشئ التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مجموعة من التجارب السمعية والبصرية ذي التأثير على الجانب العصبي والحسي للإنسان، حيث زودته مع أنماط موسيقية ومشاهد من الفضاء العميق.