“آيفون ماكس” يتفوق على “آيفون XS” ومبيعات قوية لساعة “أبل”

كشف تقرير جديد نشره المحلل المالي الشهير مينج تشي كيو عن أداء قوي لهواتف آيفون الجديدة، باستثناء هاتف آيفون XS والذي جاء حجم طلباته المسبقة أقل من المتوقع.

وأوضح التقرير أن آيفون XS خيّب الآمال؛ نتيجة صغر حجم شاشته مقارنة بإصدار Max الكبير، لذلك فضل المستخدمون الاختيار بين XS Max وانتظار فتح باب الطلب المسبق لهاتف آيفون XR.

وأشار التقرير إلى أن هاتفي آيفون XS Max وآيفون XR قد جاء الإقبال عليهما أعلى من التوقعات، حيث أكد “كيو” أنه يرى أداء إصدار “الماكس” سيكون قويًا وسيشغل نسبة من 25% إلى 30% من إجمالي مبيعات هواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون معدل مبيعاته أعلى من مبيعات آيفون إكس في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى الصعوبات التي واجهت تصنيع الهاتف القديم فيما يخص مكونات نظام التصوير المتطور True Depth.

أما على مستوى الهاتف الأقل تكلفة، فإن التقرير يتوقع ارتفاع الطلبات على هاتف آيفون XR، بمجرد فتح الباب للطلب المسبق بحلول 17 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، مما سيجعل له نصيب الأسد من مبيعات آيفون لهذا العام، فستتراوح حصته بين 55% إلى 60%، وذلك يرجع إلى جودة تصنيعه وانخفاض سعره، بالإضافة إلى دعم ميزة تشغيل شريحتي اتصالات.

وتناول التقرير أيضًا الأداء القوي لساعة أبل الجديدة Apple Watch Series 4، والتي من المتوقع أن تحقق مبيعات قد يفوق 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري، أي نسبة تتراوح بين 50% إلى 55% من إجمالي مبيعات ساعات أبل لعام 2018، والتي يرى التقرير أنها ستصل إلى 18 مليون وحدة.

وركز التقرير على أن السوق الصيني سيكون له الدور الرئيس في الدفع بمبيعات آيفون XS Max سواء بسبب شاشته الكبيرة، وكذلك لأنه سيأتي بلون الصينيين المفضل وهو الذهبي اللامع.