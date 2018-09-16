هل تصدق؟…. بسعر “آيفون إكس” الجديد يمكنك السفر إلى 15 دولة

انتقدت مجلة “كوندي ناست ترافيلر” الأمريكية الأسعار الباهظة التي تضعها شركة “آبل” ثمنًا لهواتف “آيفون” الجديدة، حيث بلغت تكلفة “آيفون إكس إس” الجديد في الهند ما يقارب 1350 دولارًا.

وقالت المجلة المتخصصة في أخبار السياحة والسفر والرحلات “إن سعر آيفون إكس إس في الهند يبدأ من 1350 دولارًا (64 غيغا) ويصل حتى 1523 دولارًا (512 غيغا)”.

وبحسب المجلة، فإن هذه المبالغ تغطي قيمة السفر ذهابًا وإيابًا إلى العديد من وجهات السفر في العطلات حول العالم.

وأوردت المجلة الهندية قوائم الأسعار التالية للرحلات لمقارنتها مع ثمن هاتف “آيفون اكس اس” الجديد، منها على سبيل المثال أنه يمكنك السفر ما بين دلهي وسيدني مقابل 552 دولارًا، وما بين بنغالور وسيدني بسعر 556 دولارًا.

وتبلغ تكلفة الرحلة ما بين دلهي وتورنتو نحو 824 دولارًا، أما الرحلة بين مومباي وتورنتو فتتكلف نحو 826 دولارًا، ويبلغ سعر رحلة بين بنغالور وتورنتو 900 دولار.

وإذا أردت السفر بين دلهي وباريس فستتكلف حوالي 490 دولارًا، أما رحلتك بين مومباي وباريس فقد تصرف عليها 437 دولارًا، في حين أن رحلة بين بنغالور وباريس 503 دولارات.

وأوردت المجلة عددًا من الدول الأخرى التي يمكن زيارتها بأسعار تقل عن أرخص نموذج من هواتف أيفون الجديدة، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وجنوب أفريقيا والدنمارك والبرازيل وتنزانيا.

وشملت القائمة أيضًا دولًا أخرى مثل البيرو وآيسلندا وكرواتيا وسويسرا وبورتريكو يمكن زيارتها بأسعار زهيدة.