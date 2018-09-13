3 أسباب ستجعلك تفكر قبل شراء هواتف “آيفون” الجديدة

مرت 24 ساعة على إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة التي أعلنتها “أبل” في حفل عملاق أبهر العالم، ولكن الإبهار لم يمنع المستخدمين من أن يراجعوا أنفسهم فيما يخص نيتهم شراء الهواتف الجديدة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب غيّرت من تفكيرهم، وجعلتهم يفكرون من جديد في هذا القرار الباهظ.

سعر مبالغ فيه

عندما ننظر في أسعار هواتف “آيفون” الجديدة سنجد أن الإصدار الأقل تكلفة وهو “آيفون XR” الذي يبدأ سعره من 749 دولارًا، وهو رقم ليس بمنخفض مقارنة بأن شاشة الهاتف LCD ويحمل كاميرا خلفية مفردة، في المقابل فهو يحمل معالج الشركة الجديد A12 Bionic الذي تحمله آيفون XS وXS Max، واللذان تبدأ أسعارهما من 999 دولارًا و1099 دولارًا على الترتيب، وبالنظر إلى الفرق بينهما في الإمكانيات سنجد أنه يتمثل فقط في حجم الشاشة، وهو لا يستحق أبدًا أن يكون هناك فرق 100 دولار في السعر بينهما.

غياب وصلة السماعات

تراجعت “أبل” عن توفير وصلة التحويل بين فتحة السماعات التقليدية 3.5مم إلى USB Lightening لتستطيع استخدام سماعتك المفضلة مع هواتفك، مما سيضطرك إلى شراء الوصلة بسعر 9 دولارات، كما أن السماعة التي تقدمها “أبل” مع هواتفها الجديدة تحمل وصلة USB Lightening وكي تستخدمها مع أي جهاز آخر، ومن ضمنها أجهزة ماك بوك الشخصية، سيكون عليك شراء وصلة أخرى تنتهي بطرف تقليدي 3.5مم، وبذلك ستحتاج إلى شراء وصلتين.

لا يوجد شاحن سريع

ما زالت “أبل” تحتفظ بتقديم شاحن 5 وات بطيء ولا يقدم ميزة الشحن السريع، فعلى الرغم من أننا في عام 2018 وأصبحت فكرة الشحن السريع متداولة في جميع هواتف أندرويد الرائدة وكذلك الهواتف منخفضة التكلفة، إلا أن “أبل” حتى عام 2016 مع هواتف “آيفون 7” لم تطرحها بميزة الشحن السريع، ولكن بداية من عام 2017 مع “آيفون اكس” و”آيفون 8″ بدأت تقدم الميزة داخل هواتفها، إلا أنها لا تقدم الشاحن السريع داخل علبة الهاتف عند شرائه.

وقد يكون هذا القرار أحد الإجراءات التي تتعمد “أبل” اتخاذها للحصول على المزيد من الأموال من جانب المستخدمين، من خلال اضطرارهم إلى شراء شاحن سريع منفصل مثل الشاحن الخاص بـ “آيباد” وهو 12 وات بسعر 19 دولارًا، كما يمكن شراء شاحن 30 وات بمخرج USB-C، ولكن في هذه الحالة يجب شراء وصلة بمخرج Lightening ليعمل مع “آيفون” الجديد.