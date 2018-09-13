صدمة.. هواتف آيفون الجديدة بدون شاحن سريع

انتقد مستخدمو هواتف أبل الجديدة آيفون XS وXS Max، بطء الشاحن، بعد أن كشفت عنها الشركة، الأربعاء، في حفل ضخم أقيم بمسرح ستيف جوبز، إذ لا تزال الشركة محتفظة بتقديم شاحن 5 وات بطيء ولا يقدم ميزة الشحن السريع، على الرغم من تضمنها “كاميرا جديدة ومعالجًا متطورًا وشاشة أكبر”.

ورغم وجود الشحن السريع في جميع هواتف أندرويد الرائدة، وكذلك الهواتف منخفضة التكلفة، إلا أن أبل حتى 2016 مع هواتف آيفون 7 لم تطرحها بميزة الشحن السريع، ولكن بداية من 2017 مع آيفون إكس وآيفون 8 بدأت تقدم الميزة داخل هواتفها، إلا أنها لا تقدم الشاحن السريع داخل علبة الهاتف عند شرائه.

قد يكون هذا القرار أحد الإجراءات التي تتعمد أبل اتخاذها للحصول على المزيد من الأموال من جانب المستخدمين، من خلال اضطرارهم إلى شراء شاحن سريع منفصل مثل الشاحن الخاص بآيباد، وهو 12 وات بسعر 19 دولارًا، كما يمكن شراء شاحن 30 وات بمخرج USB-C، ولكن في هذه الحالة ستضطر إلى شراء وصلة بمخرج Lightening ليعمل مع آيفون الجديد.

على الرغم من ذلك، إلا أن هواتف آيفون الجديدة تقدم بطاريات متطورة بسعات أكبر، إذ إن آيفون XS يقدم 30 دقيقة إضافية مقارنة بآيفون إكس، بينما XS Max يحمل ساعة إضافية من سعة البطارية مقارنة بآيفون إكس أيضًا.