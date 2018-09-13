بالصور.. هذا ما يميز هواتف “آيفون XS Max” عن “غلاكسي S9 بلس” و”غلاكسي نوت 9″

كشفت شركة “أبل” عن مجموعة من هواتفها الذكية “آيفون” فيما خطف الأضواء الإصدار العملاق “آيفون XS Max”.

ويأتي هذا الهاتف الجديد بشاشة عملاقة بقياس 6.5 بوصة، وهي تتخطى بذلك هواتف آيفون 8 بلس بشاشته الـ 5.5 بوصة وكذلك هاتف جلاكسي نوت 9 بشاشته الـ6.4 بوصة.

وصُممت الشاشة بتقنية HDR، وهي من نوع Super Retina عالية الجودة، ويعمل الهاتف بمعالج A12 Bionic الجديد كليًا والذي يقدم أداء أسرع مع التطبيقات بنسبة 30% مقارنة بالمعالج السابق A11 Bionic.

أما على مستوى الذاكرة الداخلية، فيأتي الهاتف بخيارات 64 و128 و512 غيغابايت دون إمكانية استخدام ذاكرة خارجية.

بينما يقدم هاتف سامسونغ جلاكسي S9 بلس شاشة 6.2 بوصة، وشاشة من نوع Super OLED، ويعمل بمعالج سناب دراجون 845، إلى جانب 6 غيغابايت كذاكرة عشوائية، وذاكرة داخلية 64 غيغابابت إلى جانب إمكانية استخدام ذاكرة خارجية.

أما “النوت 9” فيقدم شاشة بحجم 6.4 بوصة ودقة وضوح 2960*1440 بيكسل، ومعالج كوالكوم الأحدث سناب دراغون 845، وخيارين من الذاكرة العشوائية بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وكذلك خيارين من الذاكرة الداخلية بحجم 128 أو 512 غيغابايت، إلى جانب إتاحة استخدام كروت ميموري بحد أقصى 512 غيغابايت، وبذلك يمكن للمستخدم أن يحصل على ذاكرة تخزينية لهاتفه تصل إلى تيرابايت كاملة، أي 1000 غيغابايت.

ومن حيث التصوير، فإن هاتف آيفون XS Max يقدم كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميغابكسل، إحداهما متخصصة في التقاط صور بزاوية تصوير واسعة، والأخرى تساعد على تكبير اللقطات مع الحفاظ على جودة الصور، إلى جانب كاميرا أمامية 7 ميغابيكسل وستجلب ميزة عمق الميدان Depth Of Field لصور البورتريه.

ونجحت سامسونغ في أن تطور من إمكانيات كاميرات هاتفيها، فالهاتفين يأتيان بكاميرا خلفية رئيسية 12 ميغابكسل، وتتيح إمكانية التنقل بين مستويين من اتساع العدسة وهما f/2.4 وf/1.5، فالأول يسمح بتمرير كم ضوء قليل وبالتالي يناسب التصوير في البيئة صاخبة الإضاءة، بينما المستوى الثاني يلائم ظروف الإضاءة الضعيفة.

أما الكاميرا الخلفية للنوت 9 ستكون مزدوجة، فالعدسة الأساسية 12 ميغابكسل مع ميزة تغيير اتساع العدسة كما في S9 بلس، إلى جانب العدسة الثانوية 12 ميغابكسل، كما أن الكاميرا الخلفية مزودة بتقنية Intelligent Camera والتي تجعل الكاميرا تنبهك في حال كان هناك أحد تفاصيل الصورة غير واضح أو أن هناك بعض بصمات الأصابع على الكاميرا أو أن الإضاءة في الصورة غير واضحة، لتقوم بالتقاط صورة أخرى قبل أن تفوتك اللقطة.

أما على مستوى عمر البطارية، فتأتي في هاتف آيفون XS Max بقدرة أكبر على العمل مما كان عليه آيفون 8 بلس بمقدار 90 دقيقة إضافية، بينما يأتي نوت 9 ببطارية 4000 مللي أمبير، وغلاكسي S9 بلس ببطارية سعتها 3500 مللي أمبير.