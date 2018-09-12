تعرّف على موعد وصول هواتف آيفون الجديدة إلى السعودية والإمارات

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية عن موعد وصول أجهزتها الجديدة إلى 25 دولة، بينها من الدول العربية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

وبحسب موقع الشركة، فإن جهازي آي فونXs، وآي فون Xs Max، سيتوفران، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في كل من السعودية والإمارات.

وأطلقت أبل، اليوم الأربعاء، جيلًا جديدًا من هواتف آيفون بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز الألف دولار، لكن المتعاملين في وول ستريت، حي المال والأعمال في نيويورك، يترقبون إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر المنتج الجديد.

وتجاوزت القيمة السوقية لأسهم أبل مستوى التريليون دولار، وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة. ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق حمل الناس على شراء هواتف أغلى ثمنًا.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر) وتمتد إلى الحواف الخارجية للهاتف، وأطلق عليه اسم آيفون إكس بلس أو ماكس.

وأزاحت أبل الستار أيضًا عن هاتف ثانٍ بشاشة يبلغ حجمها 5.8 بوصة، ومن المرجح أن تطلق عليه اسم آيفون إكس إس.

ويقول إيدنز: إن المواصفات الجديدة قد تشجع زبائن أبل، الذين يمسكون بهواتف مضى عليها ثلاث أو أربع سنوات ويتحفظون حيال الأسعار، على التحديث.