بالصور والفيديو.. أبل تطلق مجموعة هواتف آيفون الجديدة

أطلقت شركة “أبل “، اليوم الأربعاء، مجموعة من هواتفها الذكية مثل “آيفون X بلس”، والذي سيأتي بشاشة عرض كبيرة بتقنية أوليد، هذا إلى جانب هاتف “آيفون X إس”، وهو شبيه بآيفون X مع اختلاف في المعالج المحسّن.

واعتلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، “تيم كوك”، مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معلنًا افتتاح مؤتمر الشركة.

Apple Watch 4 ECG is FDA approved. First ever. pic.twitter.com/d6nsctaHqS

— Rajiv Makhni (@RajivMakhni) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨