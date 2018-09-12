بالصور والفيديو.. أبل تطلق مجموعة هواتف آيفون الجديدة

أطلقت شركة “أبل “، اليوم الأربعاء، مجموعة من هواتفها الذكية مثل “آيفون X بلس”، والذي سيأتي بشاشة عرض كبيرة بتقنية أوليد، هذا إلى جانب هاتف “آيفون X إس”، وهو شبيه بآيفون X مع اختلاف في المعالج المحسّن.

واعتلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، “تيم كوك”، مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معلنًا افتتاح مؤتمر الشركة.

Apple Watch 4 ECG is FDA approved. First ever. pic.twitter.com/d6nsctaHqS — Rajiv Makhni (@RajivMakhni) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

The all new iPhone X s #AppleEvent pic.twitter.com/JcB7uPxOOr — Rajiv Makhni (@RajivMakhni) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وستحظى الطرازات ذات المستوى العالي بنظام تشغيل A12، والذي سيعمل 10% أسرع من نظام التشغيل الذي سبقه.

وتوحي بعض الإشارات إلى أن بطارية الهواتف الجديدة ستكون أفضل من نظيراتها في الهواتف التي أطلقتها الشركة العام المنصرم، لكنها من المحتمل أن تحمل نفس صفات كاميرا الآيفون X.

وتقول تقارير: إن الهاتفين الأعلى أداءً سيحملان اسم آيفون XS، والهاتف الأكبر بشاشة 6.5 بوصة سيحمل اسم آيفون XS MAX.

وتوقع البعض أن الهاتف الأرخص قيمة سيحمل اسم آيفون 9، لكن وكالة بلومبيرغ قالت إن اسمه سيكون “آيفون XR”.

وفيما يخص توافر الهواتف في الأسواق، فإن محللين قالوا إنها ستطرح في فترة قصيرة بعد حفل إطلاقها، خلاف السنة الماضية عندما أطلقت أبل هاتف آيفون X في سبتمبر، ولم يطرح في الأسواق إلا في بداية شهر نوفمبر.