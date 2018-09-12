ما حقيقة إطلاق “آبل” للهاتف الأغلى في تاريخها؟

كشفت تقارير مختصة، حقيقة الشائعات التي نشرت مؤخرًا بشأن عزم شركة آبل التكنولوجية العملاقة، إطلاق الهاتف الأغلى في تاريخها، والأكبر من حيث حجم الشاشة.

وتنفي عشرات التقارير التي صدرت خلال الفترة الماضية صحة هذه الشائعات، حيث إن جميع التوقعات تؤكد أن الشركة تسعى نحو خفض تكلفة إنتاج هواتفها في المستقبل، كي يتم تقديمها بحيز سعري يناسب الجميع.

وأكد تقرير نشره المحلل المالي “مينج تشي كيو” عن رغبة “آبل” في توسيع قاعدة مستخدمي أجهزتها، ولذلك فإنها ستسعى خلال المؤتمر لأن تقدم إصدارًا منخفض التكلفة يحمل نفس تصميم آيفون x بشاشة 6.1 بوصة من نوع LCD.

وعزا التقرير ذلك التوجه، “كي تتمكن طبقة جديدة من المستخدمين من الاستمتاع بتجربة هواتف آبل بالتصميم الجديد، والذي قدمته مع آيفون x العام الماضي”.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن الهاتف منخفض التكلفة سيحمل اسم iPhone Xr أو iPhone XC، ليكون بذلك أشبه بالإصدار الرخيص من هاتفها آيفون 5C والذي حقق نجاحًا.