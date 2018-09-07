بالصور.. تعرّف على مواصفات هواتف هواوي العملاقة Honor 8x و8x Max

كشفت شركة هواوي عن هواتفها الجديدة في الفئة المتوسطة “أونور 8x و8x Max”، لتقدم لعشاق هواتفها هاتفين جديدين بشاشات عملاقة وإمكانيات مميزة في الحيز السعري المتوسط، وفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني.

ويتيح هاتف 8X شاشة بحجم 6.5 بوصة، بتصميم “النوتش” التقليدي، ولكنه أصغر مما كان عليه في آيفون أكس.

بينما يقدم إصدار “الماكس” شاشة حجمها بقياس 7.12 بوصة، وتصميم “النوتش” سيكون دائريًا وأقرب لما قدمته شركة أوبو مع هاتفها F9 الشهر الماضي، وهو ما يجعلهما من الهواتف العملاقة، والتي تحل اسم “فابلت”، حيث تجمع بين مزايا الهاتف الذكي Phone والأجهزة اللوحية Tablet، وذلك يعتبر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشاشات مقارنة بالهاتف السابق 7X وشاشته 5.9 بوصة.

وقد نجحت الشركة في أن تقدم شاشاتها العملاقة بقياس مناسب لحجم هيكل الهاتف، والذي أصبح أطول بعض الشيء.

الهواتف الجديدة تعمل بمعالجات هواوي كيرن 710 بالنسبة لهاتف 8X Max، وسيعمل بذاكرة عشوائية تصل إلى 4 جيجاباتي، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 636 بالنسبة لهاتف 8X، والذي سيعمل بذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت.

وسيأتي الهاتفان ببصمة إصبع على الجانب الخلفي من الهاتف، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة في كلٍ منهما، كما أنهما يدعمان تقنية 5GHZ للواي فاي، ويعملان بإصدار أندرويد أوريو، محمّلان بطبقة من واجهة استخدام هواوي الأشبه بما هي عليه في هواتف آيفون.

وسيصل هاتف 8X إلى الصين وخارجها خلال الشهر الحالي، بسعر أعلى بقليل من 200 دولار، بينما لم تكشف الشركة عن سعر أو أماكن توافر الإصدار الأكبر.