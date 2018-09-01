شاهد.. صور جديدة لهاتف”Mate 20 Pro” ستفاجئك بشأن الكاميرات الخلفية

رصدت عدسات كاميرات موقع “Teknofilo” الإسباني، هاتفًا جديدًا في يد بعض موظفي شركة “هواوي” خلال معرض IFA 2018 للتقنيات الحديثة والأجهزة المنزلية الذكية، والذي يتوقع أن يكون هاتف “Mate 20 Pro”، وفقًا للتسريبات السابقة، والمنتظر إطلاقه في حفل تقيمه الشركة بمنتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفقًا للصور، فإن الهاتف يحمل على جانبه الخلفي 3 كاميرات وقطعة الفلاش في شكل مربع، على عكس ما قدمته الشركة في هاتفها “P20 Pro” والذي حمل 3 كاميرات أيضًا، ولكن بشكل رأسي، وقد يكون الأمر له علاقة بمزايا جديدة ستطلقها الشركة تتعلق بالواقع المعزز AR، أو أن تكون هناك حزمة من المزايا مثل التصوير بزاوية واسعة Wide Angle، وغيرها من مزايا تحتاج إلى استخدام أكثر من عدسة.

وما يؤكد صحة تلك التوقعات، أن شركة “هواوي” كانت تستعرض إمكانيات معالجها الأحدث Kirin 980 خلال المعرض، وقد عرضت نموذجًا لكاميرا ثلاثية العدسة، أشبه ما يكون بالصور الملتقطة للهاتف، وقدم النموذج تجربة تصوير مميزة من خلال تحليل ورصد المشهد الذي يراه أمامه، بالإضافة إلى قدرة متطورة على تتبع حركة الأجسام بسرعة كبيرة.

وبحسب التسريبات السابقة، فإن الهاتف الجديد سيحمل على جانبه الخلفي مستشعر بصمة، بالإضافة إلى تقديم مستشعر بصمة آخر أسفل شاشة الهاتف، على أن يكون الإصدار العادي “Mate 20” بمستشعر بصمة واحد، وأن تكون كاميراته الخلفية مصطفة بشكل رأسي، كما كان الحال في هاتف “P20”.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة هواتفها الجديدة Mate” 20″ و”Mate 20 Pro” خلال حفل تقيمه يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.