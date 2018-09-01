أبل تعالج مشكلة “آيفون 8” مجانًا

أعلنت شركة “أبل” عن بداية برنامجها المجاني الجديد لإصلاح هواتف “آيفون 8″، بخصوص المشكلة التي تسبب توقف الأجهزة تمامًا عن العمل دون سبب مفهوم، ما يجعل المستخدمين غير قادرين على استخدام هواتفهم، وفقًا لما نشره موقع “ماك رامورز” التقني.

ووفقًا لما ورد في بيان الشركة، فإن جزءًا ضئيلًا من هواتفها قد تضرر من هذه المشكلة، والتي يقف وراءها خلل تقني في شريحة اللوجيك بورد الخاصة بتشغيل هواتفها، وبالتالي فإن عددًا قليلًا من هواتف “آيفون 8” سينطبق عليه برنامج الصيانة الجديد المجاني.

وكي تتأكد إن كان هاتفك يندرج تحت مظلة الصيانة المجانية، عليك زيارة موقع أبل وإدخال الرقم المسلسل الخاص بهاتفك في الصفحة التي خصصتها الشركة لذلك.

وأشارت الشركة إلى أن المشكلة التقنية أصابت الهواتف التي تم بيعها في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2017 ومارس/آذار 2018، في الصين والولايات المتحدة والهند ونيوزلندا وهونغ كونغ واليابان، وسيكون على المتضررين الحصول على موعد مسبق من فروع أبل أو الاتصال مباشرة بأحد موزعي أبل المعتمدين، مع العلم بأن برنامج الصيانة سيكون محدودًا فقط بدولة شراء الجهاز ومستمرًا لمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء.