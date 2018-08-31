تعرّف على مواصفات أول موبايل سوني بشاشة OLED (فيديو)

كشفت شركة سوني عن هاتفها الجديد “Xperia XZ 3″، والذي يحمل على متنه شاشة فائقة الدقة من نوع “OLED”، ليكون بذلك أول هاتف تقدمه الشركة بهذا النوع من الشاشات، حيث اعتادت على شاشات “LCD” في كافة هواتفها السابقة، وذلك خلال معرض “IFA 2018” السنوي لتقنيات وإلكترونيات المستهلكين المقام في برلين.

ويحمل الهاتف الجديد شاشة بحجم 6 بوصات بدقة 2880*1440 بوصة، وذلك يعتبر طفرة كبيرة في دقة الشاشة، حيث إن الهاتف السابق XZ 2 كان يحمل شاشة 5.7 بوصة بدقة 2160*1080 بوصة فقط، وبالتالي فالهاتف الجديد سيقدم جودة عالية للعرض.

كما يتيح الهاتف الجديد أداءً مميزًا بالمعالج الجديد من كوالكوم سناب دراجون 845 وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، إلى جانب كاميرا خلفية 19 ميجابكسل تدعم التصوير بتقنيات 4K وHDR والتصوير البطيء بدقة 960 لقطة في الثانية الواحدة، إلى جانب كاميرا سيلفي 13 ميجابكسل.

ويعمل هاتف XZ 3 ببطارية سعتها 3330 مللي أمبير، كما أن الهاتف يحمل على جانبه الخلفي مستشعر البصمة، ويقدم أيضًا ميزة الجوانب التفاعلية “Side Sense”، والتي تتيح لك إنجاز مهمة ما أو تشغيل تطبيق من خلال الضغط على جانبي الهاتف بشكل خفيف.

سيصل الهاتف إلى الأسواق بسعر 699 يورو؛ أي حوالي 900 دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.