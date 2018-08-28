“أبل” تقدم 3 تصميمات جديدة من “آيفون x” (صور)

كشفت تسريبات حديثة تفاصيل 3 هواتف “آيفون X ” جديدة تعتزم شركة “آبل” الأمريكية للإلكترونيات، طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تتضمن الهواتف الجديدة تحديثات داخلية فضلًا عن تغييرات في تصميم الهاتف الخارجي.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهواتف الثلاثة ستتباين من حيث السعر والحجم والمواصفات لتتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين، ومن المتوقع ألا تختلف في تصميمها بشكل كبير عن هواتف “آيفون x” السابقة، حيث تعتزم “آبل” تأجيل إضفاء تغييرات ملموسة على الهاتف إلى العام المقبل.

ومن المتوقع أن تطلق “آبل” 3 هواتف متباينة في الحجم لتبدأ من 5.8 بوصة ثم 6.1 بوصة وحتى 6.5 بوصة، وجميعها مزودة بشاشات من الحافة إلى الحافة، بحيث يكون الهاتف البالغ حجمه 6.5 بوصة، والذي يشار إليه داخل “آبل” باسم “D33″، الأكبر بين هواتف “آبل” حتى الآن من حيث حجم الشاشة، كما أشارت المصادر المطلعة إلى تردد الشركة في إصدار نسخة “بلس” للجهاز الأكبر في المجموعة.

وذكرت الصحيفة أن هدف “آبل” في الوقت الحالي، ليس اجتذاب ملايين جدد من مستخدمي “آيفون”، بل رفع متوسط أسعار الهاتف بشكل مطرد، مع توسيع عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الخدمات الرقمية مثل الفيديو والموسيقى، فضلاً عن تنشيط مبيعات الكماليات الخاصة بالهاتف.