“سامسونغ” تحرم عشاقها من ميزة هامة في “غالاكسي S10”

من المتوقع أن يكون جهاز سامسونغ “غالاكسي S10″، هاتفًا رائدًا يضع معايير جديدة لإمكانيات الهواتف الذكية، لكن يبدو أنه يفتقر لميزة ينتظرها الجميع.

في حين يشاع أن شركة “سامسونغ” ستطلق هاتف “غالاكسي S10” في الشهر الأول، أو الثاني من عام 2019، وهو العام الذي ستبدأ فيه تقنية الجيل الخامس 5G الظهور في الهواتف الذكية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، من المفترض أن تمكن التقنية الجديدة الهواتف الذكية من الاتصال بشبكة الإنترنت أسرع من خلال “الواي فاي” أو عبر الشبكة.

ورغم أن “غالاكسي S10″، سيحتوي على شاشة جديدة مذهلة، وكاميرا ثلاثية العدسة وغيرها من المزايا الرائعة، إلا أن التسريبات الجديدة تشير إلى أنه لن يُزود بتكنولوجيا الجيل الخامس، والسبب هو أن أجهزة الجيل الخامس فائقة السرعة تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز وزعزعة استقراره.

لذلك من المتوقع أن تؤجل شركة “سامسونغ” تزويد هواتفها بهذه التقنية، حتى تتقنها وتحل مشكلة ارتفاع الحرارة.