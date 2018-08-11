سامسونغ تقارن بين “نوت 9″ و”آيفون x” بإعلانات ساخرة جديدة (فيديو)

نشرت شركة “سامسونغ” إعلانات جديدة ضمن سلسلة إعلاناتها “Ingenious”، التي تركز على انتقاد هواتف “أبل” ونظام تشغيلها “iOS 12” الأحدث، حيث تناولت بعض أهم المزايا في هاتف الشركة الكورية الجنوبية الجديد غلاكسي “نوت 9” وقارنته بهواتف منافستها الأمريكية.

ركز الإعلان الأول على قوة أداء هاتف “نوت 9″مقارنة بـ”آيفون x”، لكن الموظف المفترض أنه يعمل في فرع “أبل” ويدافع عن هواتفها، يقول للمستخدم الذي يمدح “سامسونغ” إن القوة الحقيقية في أن تقوم بفتح هاتفك ببصمة وجهك مباشرة، فيُفاجئه المستخدم بأن نوت 9 تقدم الميزة نفسها، وعندما يشعر الموظف بأن موقفه ضعيف يسارع إلى القول بأن iOS 12 يفتح المجال أمام المستخدم أن يتحدث إلى 32 شخصًا في الوقت نفسه بخدمة “FaceTime”، لكن المستخدم لا يهتم ويشعر بأنها ميزة لا فائدة منها.

أما الإعلان الثاني فيركز على قلم “نوت9 S Pen”، الذي تقول المستخدمة إنه مميز ويساعدها على التعامل بسهولة مع هاتفها، وتسأل الموظف الفرق بينه وبين قلم “أبل” الذكي “Apple Pencil”، الذي يقول عنه الموظف إنه مخصص للعمل على أجهزة آيباد برو فقط، وهنا تسأله حول إمكانية استخدامه مع هاتف آيفون، فيجيب بأنه عليها استخدام أصابعها لأن القلم لا يتوافق للعمل مع آيفون.

يُذكر أن شركة “سامسونغ” أطلقت، الخميس الماضي، مجموعة من أجهزتها الذكية مثل “نوت 9” بقلمه الذكي “S Pen” المزود بتقنية الاتصال بالبلوتوث، وكذلك ساعتها الذكية “Galaxy Watch” وسماعتها الذكية “Galaxy Home”.