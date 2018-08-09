سامسونغ تكشف عن غلاكسي “نوت 9” بقلمه الذهبي.. وهذا سعره (صور)

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد غلاكسي “نوت 9″، والذي يعتبر أحدث أعضاء عائلة هواتفها اللوحية، والذي حملته بمجموعة مطورة من الإمكانيات وبعض المزايا الجديدة كليًا.

ويقدم الهاتف شاشة بحجم 6.4 بوصة ودقة وضوح ” 2960*1440″ بيكسل، ومعالج كوالكوم الأحدث سناب دراغون 845، وخيارين من الذاكرة العشوائية بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وكذلك خيارين من الذاكرة الداخلية بحجم 128 أو 512 غيغابايت، إلى جانب إتاحة استخدام كروت ميموري بحد أقصى 512 غيغابايت، وبذلك يمكن للمستخدم أن يحصل على ذاكرة تخزينية لهاتفه تصل إلى تيرابايت كاملة، أي 1000 غيغابايت.

كما يأتي الهاتف بإمكانيات متطورة من جيث التصوير، فالكاميرا الخلفية له ستكون مزدوجة، فالعدسة الأساسية 12 ميغابكسل مع إمكانية تغيير اتساعها بين f/1.5 وf/2.4، إلى جانب العدسة الثانوية 12 ميغابكسل، كما أن الكاميرا الخلفية مزودة بتقنية Intelligent Camera والتي تجعل الكاميرا تنبهك في حال كان هناك أحد تفاصيل الصورة غير واضحة أو أن هناك بعض بصمات الأصابع على الكاميرا أو أن الإضاءة في الصورة غير واضحة، لتقوم بالتقاط صورة أخرى قبل أن تفوتك اللقطة.

وركزت الشركة الكورية الجنوبية على نجمها الأول “S Pen” والذي حملته هذا العام بميزة رائعة وهي إمكانية الاتصال بالبلوتوث، وبالتالي أصبح بإمكانك أن تلتقط صور سيلفي عن بعد عبر الضغط على زر القلم دون أن تلمس شاشة الهاتف، إلى جانب إمكانية استخدامه في التجول بين الصور على هاتفك، وأيضًا إمكانية استعراض الشرائح المختلفة في أي عرض تفاعلي عبر هاتفك.

ولتثري سامسونغ تجربة مستخدميها وتنقلها من الشاشة الصغيرة إلى شاشة عملاقة، كشفت الشركة عن تحديث جديد لتقنية “DeX”، والتي كانت تتمثل في قاعدة يتم فيها توصيل الهاتف وتوصيل شاشة ذكية بحيث تتابع ما تقوم به على شاشة أكبر من هاتفك، ولكن تلك التقنية تم تحديثها بحيث لا يحتاج المستخدم إلى شراء قاعدة جديدة مع الهاتف الجديد، ويكفي فقط استخدام المابل الخاص بالهاتف، مع الاستعانة بوصلة تقوم باستقبال بيانات من كابل الهاتف وتخرج تلك البيانات إلى كابل HDMI والذي يتم تركيبه في الشاشة الكبيرة.

أما عن البطارية، فاستعرضت الشركة بطارية الهاتف العملاقة والتي سعتها 4000 مللي أمبير، والتي ستكون بذلك أضخم بطارية في جهاز تحت مظلة عائلة النوت، مع دعمها لنظام الاستخدام الذكي للبطارية بحيث يمكنك استخدام هاتفك ليوم كامل دون أن يفقد هاتفك شحنه، فيدعمك حتى نهاية اليوم.

الهاتف سيتوفر بشكل رسمي في الأسواق ابتداء من 24 أغسطس/آب الجاري بسعر يبدأ من 1200 دولار.