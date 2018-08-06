“Gorilla Glass 6”.. شاشة خارقة تعرّف على مواصفاتها

كشفت شركة “كورنينج” الكندية عن اسم أول هاتف سيصل للأسواق، حاملًا الجيل الجديد من شاشاتها الزجاجية الواقية من طراز “جوريلا جلاس 6” أو “Gorilla Glass 6″، والذي يقدم مستوى مميزًا من الحماية يجعل شاشة الهاتف قادرة على تحمل السقوط 15 مرة من ارتفاع متر واحد.

وأشارت الشركة، في بيان رسمي، إلى أن شركة “أوبو” ستكون هي مصنعة الهاتف الأول الذي يحمل “غوريلا غلاس 6” في العالم، مرجحة أن يكون هذا الهاتف من عائلة هواتف “F9” المنتظر الكشف عنها بنهاية الشهر الجاري.

وكانت العديد من التسريبات أكدت أن الهاتف “F9” سيتمتع بتصميم شاشة مقارب لتصميم هاتف “Essential-Ph1″، الذي صدر في 2016، كما أن ظهر الهاتف سيحمل تدريجات لونية على طبقة زجاجية مقواة، وكذلك من تصنيع “كورنينج”.

وكانت الشركة الكندية قد كشفت عن الجيل السادس خلال مؤتمر أقامته الشهر الماضي، وأكدت أن هذا الجيل سيتيح إمكانية مميزة للمصنعين في تصميم هواتفهم، بحيث يتمكنون من إكساب ظهر هواتفهم ملمسًا مختلفًا عن الزجاج والبلاستيك، مثل ملمس حجري أو رخامي، ولكن في الوقت نفسه سيتم الاحتفاظ بالمتانة الخاصة بزجاج “جوريلا”.