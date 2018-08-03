“خرائط غوغل” تُطلق ميزة تتيح مشاركة نسبة شحن بطارية الهاتف مع الآخرين (صورة)

أطلقت شركة “غوغل” ميزة جديدة على خدمتها للخرائط “Google Maps”، تتيح مشاركة نسبة شحن بطارية الهاتف مع الآخرين.

وتوفر الميزة الجديدة معلومة إضافية حول حالة بطارية هاتف المستخدم، الذي يقوم بمشاركة موقعه الجغرافي من داخل التطبيق بشكل حي.

وتسهل الميزة التي رصد وقت ظهورها موقع “أندرويد بوليس”، إمكانية تلاقي المستخدمين ببعض، وخاصة بعد أن يعرف أحدهم بنسبة شحن بطارية جهاز الآخر.

وتعتبر الميزة مفيدة للغاية للسيدات أو من لا يعرف الطريق أو من يشعر بالخطر، بحيث أن المستخدم سيطمئن بأن هناك من يراقبه ويعرف مكانه.

وستصل الميزة الجديدة تدريجيًا إلى الهواتف الذكية حول العالم على منصتي iOS وأندرويد.