“سوني” تكشف عن ميزة ستحدث ثورة في التصوير الهاتفي (صورة)

أطلقت شركة سوني مستشعرًا جديدًا لكاميرات الهواتف الذكية “IMX 586″، بإمكانه تقديم جودة كاميرا 48 ميجابيكسل، أي حوالي 8000*6000 بيكسل، إذ تعتبر أعلى معدل في الميجابكسل، بمستشعر التصوير في سوق الهواتف الذكية.

وتستخدم سوني في مستشعرها الجديد للتصوير حجم بيكسلات 0.8 ميكرون بيكسل، وهو يعتبر أصغر مستشعر في سوق كاميرات الهواتف، وتستعين معه باستخدام طبقة مرشح للألوان ثلاث طبقات.

وتسمح تلك الميزة لكل بيكسل أن يستخدم البيكسلات المجاورة لها، وبما يشع به من ضوء، ما يرفع مستوى حساسية المستشعر، لتضاهي ما تقدمه الكاميرا ذات الـ12 ميجابكسل بحجم مستشعر 1.5 ميكرون بيكسل.

وتصر سوني على الحفاظ على حجم مستشعرها الصغير بحجم 8 مم، حيث ستتمكن بواسطة المستشعر الجديد إنتاج صور عالية الدقة، مهما قام المستخدم بتكبير المشهد قبل التقاط الصورة.

ووعدت الشركة بوصول المستشعرات الجديدة إلى المصنعين بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، اذ ستشحن حوالي 2000 مستشعر بسعر 27 دولار المستشعر الواحد.