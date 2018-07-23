“سامسونغ” تجهز لإطلاق شاحن لأكثر من جهاز في وقت واحد لاسلكيًا

كشف تسريب جديد عن صورة خاصة بالتغليف الخاص بشاحن “سامسونغ” اللاسلكي المتوقع وصوله جنبًا إلى جنب مع جاهز الشركة اللوحي الجديد “نوت 9” في حفل خاص من المنتظر انعقاده في التاسع من أغسطس/أب القادم.

ويشير التسريب، الذي نشره المدون التقني Roland Quandt على تويتر، إلى أن الشاحن الجديد سيحمل اسم “Wireless Charger Duo”، والذي سيدعم تقنية شحن جهازين مزودين بتقنية الشحن اللاسلكي “Qi”، وفي الغالب سيكونان إما هاتفين أو هاتف “سامسونغ” وساعتها “Galaxy Watch”، المتوقع قدومها في مؤتمر “Unpack 2018”.

وسبقت “آبل” منافستها الكورية الجنوبية إلى الكشف عن تقنية شحن أكثر من جهاز لاسلكي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما كشفت عن شاحنها اللاسلكي “AirPower”، المتوقع وصوله للأسواق هذا العام بإمكانية شحن ثلاث أجهزة، مثل هاتف “آيفون” وساعة “Apple Watch” وسماعاتها اللاسلكية “AirPod”.

ويأتي ذلك قبيل أسابيع من إطلاق هاتفها “نوت 9″، الذي يتوقع أنه لن يحمل تحديثات جذرية من حيث التصميم، حيث سيحتفظ بتصميم “نوت 8″، ولكن التحديثات قد تكون على مستوى القلم الذكي “S Pen” والمتوقع أن يأتي بتقنية الاتصال بالبلوتوث.