عن “آيفونX” وآيباد برو.. شركة “أبل” تحصد جائزة أفضل شاشة في عام 2017

حصلت شركة “أبل” عن هواتف “آيفونX” وآيباد برو على جائزة شاشة العام 2017، ضمن جوائز Display Industry Awards ، التي سيتم توزيعها خلال مهرجان Display Week في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية الأسبوع المقبل.

وأبدعت “أبل” في تصميمها لشاشتين تتصفان بالإبداع والدقة في العرض بحسب مقاييس صناعة شاشات عرض المحتوى، ونالت الشاشتان إعجاب مستخدميهما، والشركات المنافسة أيضًا، إذ أن العديد من مصنعي الأجهزة المحمولة قاموا باقتباس تصميم شاشة “آيفونX” في هواتفهم العاملة بنظام تشغيل أندرويد مثل هواوي وأسوس وغيرهم.

وفازت شاشة أجهزة آيباد برو بقياس (10.5 و12.9) بوصة بالجائزة عن تقنية ProMotion ، التي قدمتها الشركة في الجهازين، تقنية عرض محتوى انسيابية تعرض كل تفاصيل المحتوى من فيديوهات وألعاب بشكل واضح وعالي الدقة.

وتتمتع الشاشة بأداء مميز مع عرض النصوص، وكذلك التعامل بقلم أبل Apple Pencil، بالإضافة إلى ميزة True Tone والتي تقوم بضبط درجة نصاعة اللون الأبيض بحسب درجة إضاءة الغرفة حول المستخدم.

في حين قدمت الشركة لهاتف “آيفونX”، شاشة بتصميم مميز بتقنية Super Retina Display، والتي تتمثل في شكل شاشة كاملة من الزجاج لا يتخللها أي أزرار، إلى جانب عملها بتقنية True Tone وHDR، وأنها أول شاشة من نوع OLED تستخدمها أبل في هواتفها.