“نوكيا” تطلق هاتفًا يشبه آيفون X.. المواصفات والسعر (صور وفيديو)

كشفت شركة “نوكيا” عن هاتفها الجديد Nokia X6 في الصين، والذي يحمل تصميمًا متطورًا للشاشة يجعلها أشبه بشاشة هاتف آيفون x، حيث يحمل الهاتف قطعة سوداء في أعلى منتصف الهاتف، والتي تحمل داخلها الكاميرا الأمامية، وسماعات المكالمات.

وتأتي الشاشة 5.8 بوصة بدقة وضوح 1080*2280 بكسل، بمعدل عرض 19:9، ومغطاة بطبقة زجاج حماية حوريات جلاس 3 لحمايته من الخدش والكسر قدر المستطاع.

ويعمل الهاتف بمعالج سناب دراغون 636، ورامات 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 أو 64 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية 3060 مللي أمبير، بالإضافة إلى أن الهاتف يقدم كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسة 16 ميغا بكسل، وثانوية 5 ميغا بكسل ترى درجات الأبيض والأسود Monochrome.

ويبلغ سعر الهاتف 200 دولار في الصين، وسيصل إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.