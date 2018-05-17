مايكروسوفت تستعد لإعلان الحرب على “آيباد”

تخطط شركة “مايكروسوفت” لإعلان الحرب على شركة “أبل” في سوق الأجهزة اللوحية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر قريبة من الشركة، أن مايكروسوفت قد تطلق سلسلة من أجهزة التابلت الرخيصة لمنافسة الآيباد.

وتبدأ أسعار تابلت “سيرفيس” من 400 دولار، ومن المتوقع أن ينزل الأسواق في منتصف العام الجاري.

وسيتميز التابلت الجديد بحواف مستديرة، ومنافذ USB-C وشاشة 10 بوصات؛ ما يجعله أصغر نسبيًا من جهاز “Surface Pro”، الذي يتميز بشاشة 12 بوصة ويبدأ سعره من 799 دولارًا، وأكبر من الآيباد القياسي الذي يحتوي على شاشة 9.7 بوصة.

ومن المتوقع أن تكون الأجهزة الجديدة أخف من Surface Pro، وتحتوي على بطارية تدوم 4 ساعات بشحنة واحدة.

ووفقًا للخبراء، ستتميز نسخة من تابلت “سيرفيس” الجديد بسعة تخزينية 64 غيغا، بينما سيحتوي طرازًا آخر على سعة تخزين تبلغ 128 غيغا، كما سيتمكن كلاهما من الاتصال بشبكات LTE الخلوية وسيعملان بنظام تشغيل Windows 10 Pro .

ومن خلال إطلاق تابلت أرخص، تحاول شركة “مايكروسوفت” الحصول على حصة أكبر في سوق الأجهزة اللوحية منخفضة التكلفة، والذي أدخلته شركة آبل مؤخرًا بأحدث إصدار من الآيباد.