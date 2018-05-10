اكتشاف ثغرة خطيرة تعطل آيفون وآيباد (صور)

كشف خبراء الأمن السيبراني أن النقطة السوداء المكتشفة في تطبيق مراسلة هواتف شركة “أبل” الأمريكية قادرة على شل حركة أجهزة “آيفون والآيباد”.

وينتشر البرنامج الخبيث وراء النقطة السوداء عن طريق تلقي رسالة تحتوي على رمز “النقطة السوداء الغامضة”، وعندما تنقر عليها يتجمد جهازك فورًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لا يقع الخطر في النقطة السوداء بحد ذاتها، بل في آلاف الرموز المخفية بجوارها.

وفي كل مرة تحاول فيها فتح الرسالة، تغمر وحدة المعالجة المركزية للهاتف بالرسائل النصية، مما يؤدي إلى تعطل تطبيق” iMessage” بشكل متكرر.

ولن يساعد فرض الخروج من تطبيق الرسائل أو إعادة تشغيل هاتفك، حيث يستمر الجهاز في تحميل النص الضار فقط.

ولأنه يؤثر على أنظمة ” iOS” فقد يضر بعدد من أجهزة “أبل”، بما في ذلك آيفون وآيباد وحتى ساعة وتلفاز “أبل”.

ويبدو أن البرنامج الخبيث قد تم ابتكاره من قِبل أحد مستخدمي اليوتيوب يدعى ” “”EverythingApplePro، حيث أصدر فيديو يوضح فيه طريقة عمل البرنامج الخبيث الذي وصفه بـ”المقلب”، وكيف يؤثر على أنظمة IOS “10” و”11.2″ و”11.3″ والإصدارات التجريبية من “11.4”.

من جانبهم، زعم بعض مستخدمي اليوتيوب أن شركة “أبل” سوف تصلح هذه الثغرة في التحديث الجديد.