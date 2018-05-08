“أبل” تخطط لإطلاق “آيفون” بثلاث كاميرات في 2019

تستعد شركة “أبل” العملاقة للتكنولوجيا، لإطلاق نسخة جديدة واحدة على الأقل من هواتف “آيفون” في العام 2019، والتي ستتميز بنظام كاميرا ثلاثية العدسات.

ونقلت تقارير إخبارية عن مذكرة بحثية من شركة “Yuanta” الأمنية، قولها إنّ “شركة أبل قد تطلق هاتف آيفون مزودًا بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ونظام تثبيت بصري للصور، ما يساعد على تنقية الصور، والفيديو”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن “شركة (Yuanta)، توصلت إلى ذلك الاستنتاج بعد محادثات مع شركة (لارجان بريسجن) والتي تنتج عدسات الهواتف الذكية، وتورّدها إلى شركة أبل”.

ووفقًا للخبراء، فإنه “إذا قررت شركة أبل إطلاق آيفون بثلاث كاميرات، فمن المحتمل أنّ تحذو الشركات المنتجة للهواتف الذكية الأخرى، مثل: (سامسونغ) و(هاواوي) حذوها”.