فيروس خطير يستطيع الوصول إلى كل ما هو مخزن على هاتفك

كشف تقرير جديد نشرته شركة كاسبرسكي للخدمات والمنتجات الامنية عن انتشار فيروس مدمر فريد من نوعه، وهو يحمل اسم ZooPark، وهو فيروس يضرب هواتف اندرويد وقادر على سرقة قائمة جهات الاتصال والصور والفيديوهات المخزنة على بطاقة الذاكرة غيرها من بيانات وملفات حساسة يتم تبادلها عبر تطبيقات مشفرة مثل الواتساب والتليجرام.

وقد أكدت التقرير أن البرمجية الخبيثة مصممة برعاية حكومية، دون أن يذكر التقرير اسم الدولة، وذلك لاستهداف مجموعة من الأهداف في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ عدد الضحايا المصابين به 100 هاتف.

وأشار التقرير، الذي نقله موقع انجادجيت التقني، إلى أن الفيروس قد مر بعدة مراحل من التطوير، ففي مرحلته الاولى كان قادر على سرقة قائمة جهات الاتصال وكذلك معلومات الحسابات المخزنة على الهاتف، أما في المرحلة الثانية فقد أضيفت إمكانيات جديدة مثل سرقة بيانات المكالمات التليفونية التي تجري على هاتفك وكذلك يحصل على نسخة من مواقعهم الجغرافية GPS، بالإضافة إلى قراءة رسائلك النصية، إلى جانب البيانات السرية الخاصة بهاتفك مثل رقمه التعريفي IMEI.

أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فإن الفيروس تمكن من الحصول على إمكانية تسجيل المكالمات الصوتية ونسخ كافة تفاصيل التطبيقات المثبتة على هاتفك، إلى جانب الحصول على جميع الصور والفيديوهات التي يتم تخزينها على بطاقة الذاكرة وسجل المواقع التي تم زيارتها والمواقع المحفوظة على متصفحك للانترنت، وأضيف لذلك قائمة من الإمكانيات في المرحلة الأخيرة مثل القدرة على التحكم الكامل في الهاتف من حيث إجراء مكالمات تليفونية وإرسال رسائل نصية وتسجيل ما يجري على الشاشة والتقاط صورة لها، إضافة إلى تصوير مقاطع فيديو وصور عبر كاميرات الهاتف.

أشار التقرير إلى أن المراحل الثلاث الأولى قد تمت داخل مختبرات تابعة لدولة، لم يذكرها التقرير، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد تمت داخل معامل اختبارات شركة متخصصة في تقديم خدمات الاختراق والتجسس.