“هونر” تدخل سوق الهواتف المتحركة في مصر

أعلنت شركة “هونر” العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة، اليوم الأربعاء دخولها السوق المصرية رسميًا لتجريب وطرح منتجاتها الجديدة للبيع بالسوق المحلية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها “ستحصل على حصة بالسوق الجديدة لعرض منتجاتها قريبًا”، مشيرةً إلى أنّ “لديها الكثير من الأفكار التطويرية في هذا المجال بمصر”.

وبينت، أنّها “حققت نجاحات كبيرة في الصين وروسيا وإسبانيا والهند وفرنسا وتعمل حاليًا على دخول السوق المصرية لتحقيق نجاحات أكبر”، لافتة إلى أنّ “السوق المصرية تشجع على العمل في هذا المجال بقوة، متوقعةً أن تنجح كثيرًا خلال الفترة المقبلة”.

وتعد “هونر” أحد أهم الفروع التابعة للشركة الصينية العملاقة بتصنيع المحمول “هواوي”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخرًا عن تجاوز عدد المشتركين بالهاتف المحمول في مصر 100 مليون مشترك في العام 2017.

يشار إلى أنّ الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن توقيع اتفاقية للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الهاتف المحمول والجيل الرابع (4G)، يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة للعملاء داخل سوق الاتصالات المصرية.