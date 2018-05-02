ارتفاع متين في أرباح “آبل” خلال الربع الثاني من العام الجاري

كشفت مجموعة “آبل” الأمريكية ،أمس الثلاثاء، عن “أفضل النتائج” التي تسجلها في الربع الثاني من العام الجاري، مع ارتفاع متين في أرباحها الصافية، لكن مبيعات “آيفون” أقل من التوقعات.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ،تيم كوك: “يسعدنا أن نعلن أفضل النتائج التي نحققها في الربع الثاني مع نمو قوي لعائداتنا على صعيد أجهزة آيفون والخدمات والسلع الموصولة”.

وأتت مبيعات “آيفون” ،المنتج الرئيسي للشركة الأمريكية، أقل من التوقعات بقليل مع 52,21 مليون جهاز في مقابل 53 مليونًا كان يتوقعها محللو شركة “فاكتسيت”.

وقال نيل سوندرز من “غلوبال داتا ريتايل” “مع أن الأرقام المالية جيدة، ثمة ميول كامنة غير مرضية بالكامل” مشيرًا إلى أن “قيمة مبيعات آيفون زادت بنسبة 14 % وتبدو متينة. إلا أن ذلك عائد خصوصًا إلى سعر المبيع الأعلى وليس إلى ارتفاع في كميات الأجهزة التي سجلت 3 % فقط” على سنة.

وتجاوزت مبيعات “آيفون” المستوى القياسي ، وهو مئة مليار دولار المسجل في الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 على ما أكد تيم كوك خلال مؤتمر مع المحللين ، موضحًا أن النسخة الأخيرة من “آيفون 10” (أو إكس) التي يتجاوز سعرها أحيانًا الألف دولار، تتصدر المبيعات.

وفي الربع الثاني من السنة بلغ الربح الصافي للشركة 13,82 مليار دولار (25,3 %) ورقم الأعمال 61,14 مليار دولار ( 15,6 %) وهي نتيجة تفوق بقليل التوقعات أي 61 مليار دولار.

وقدمت “آبل” توقعات متفائلة للربع الثالث من السنة مع رقم أعمال يراوح بين 51,5 مليار دولار و53,5 مليار، فيما تتوقع السوق أن يصل إلى 52,04 مليار.