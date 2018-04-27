شاهد.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف “iPhone SE2” الجديد

أظهرت مجموعة من الصور المسربة تصميم جهاز iPhone SE 2 الجديد، والذي يبدو أنه يأتي بلوح خلفي زجاجي للشحن اللاسلكي.

وحقق الجهاز البالغ حجمه 4 بوصات شعبية كبيرة منذ إصدار أول نسخة منه في العام 2016، ومع ذلك، لم تقم شركة أبل بتحديث الجهاز منذ صدوره.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أدى هذا إلى اعتقاد الكثيرين بأن شركة أبل تستعد لإصدار نسخة ثانية من هاتفها منخفض التكلفة.

والآن أظهرت مجموعة من الصور التي تم تسريبها كيف سيبدو هاتف أيفونSE2 الجديد.

ويبدو أن الجهاز سيتميز بغلاف من الألمنيوم ولوح خلفي مصنوع من الزجاج، من أجل دعم الشحن اللاسلكي.

ورغم إشارة تقارير سابقة إلى أن أبل قد تتخلص من مقبس سماعة الرأس في التصميم الجديد لجعل الجهاز مقاومًا للماء، إلا أن الصور المسربة تُظهر مقبس سماعة الرأس موجودًا في الجزء السفلي من الجهاز.

كما من المتوقع أن يتم ترقية الجهاز، الذي رجحت الشائعات إصداره في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، ودعمه بمعالج A10 بدلاً من A9 الموجود بالنسخة السابقة.