Tasks تطبيق جديد من غوغل

أطلقت شركة غوغل تطبيقها الجديد لتنظيم وقتك وإعداد قائمة بمهامك اليومية، وهو يحمل اسم Tasks، ومتوفر على الهواتف الذكية وكذلك الويب.

ووفقًا لما نشره موقع أندرويد مي التقني، فإن التطبيق الجديد يسمح للمستخدم بأن يقوم بإنشاء وترتيب وإعداد وتنظيم قائمة مهامه اليومية لفترات مستقبلية قادمة، عبر هاتفه، وكذلك متابعة تلك القائمة من على أي جهاز آخر عبر نفس حسابه.

ويتميز التطبيق بأنه بسيط من حيث التصميم، وغير محمل بعشرات المزايا، حيث يركز على جزئية إنشاء المهام وينظمها، ويسمح لك أيضًا بأن تنشئ مهام فرعية أسفل الرئيسة بحيث يمكن تقسيم المجهود المراد بذله لتحقق هدفك الأساسي.

ويمكنك أيضًا إضافة مهام جديدة لحسابك على التطبيق من خلال تطبيقي Calendar وGmail، إذ يمكنك من داخل موقع الويب الخاص بخدمة جي ميل أن تقوم بسحب رسالة إلكترونية إلى داخل اختصار التطبيق Tasks على يمين عرض الرسائل، بحيث يتم تسجيل محتواها كمهمة عليك القيام بها.

التطبيق الجديد متوفر الآن على متاجر غوغل بلاي وآب ستور للتطبيقات .