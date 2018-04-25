هل سيؤدي آيفون X لسقوط “أبل” بعد تباطؤ المبيعات؟

لا تزال العلامات التي تشير إلى أن هاتف “آيفون X ” لم يرق لتوقعات المستهلكين تلوح في الأفق، بينما يحذر المحللون من أن تباطؤ المبيعات يعد نذير شؤم.

وأفادت أكبر 5 شركات مصنعة لهواتف أبل الذكية بانخفاض حاد في الإيرادات في الربع الأول من عام 2018.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشير هذا إلى أن الطلب على أجهزة الهاتف المحمول الجديدة قد توقّف تقريبًا بعد ربع مالي واحد من إصداره.

ومن المحتمل أن تثير هذه الأنباء توتر المستثمرين، إذ إن ثروات هؤلاء الموردين الرئيسين كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة أبل في الماضي.

ومن بين الشركات المتضررة شركة “هون هاي” للصناعات الدقيقة التي يقع مقرها في تايوان، وهي أكبر شركة في العالم لتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية.

وأفادت الشركة و4 مورّدين آخرين “بيغاترون” و”ويسترون” و”قوانتا” و”كومبرال” بارتفاع بنسبة 8 % في إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن هذا النمو انخفض بشكل حاد في نهاية الربع الحالي من العام الجاري، مع انخفاض مبيعات iPhone X .

ويشعر خبراء الصناعة أن الاهتمام بالهاتف الذكي اختفى سريعًا بعد الزيادة المعتادة في موسم العطلات عام 2017.

ويبدو أن هذا صحيح بشكل خاص في الصين والأسواق الناشئة الأخرى، مع سيطرة شركة هواوي وغيرها على المنافسة.

وأدت هذه الأخبار إلى خفض توقعات المبيعات المستقبلية للهاتف، بالإضافة إلى هبوط قيمة الأسهم لمجموعة من الشركات المشاركة في إنتاج هواتف أبل.