تطبيق مزيف يسرق العملات المشفرة يصل إلى متجر غوغل

تسبب ظهور إصدار مزيف من تطبيق MyEtherWallet في خسارة بعض الضحايا من المستخدمين لعملاتهم ومفاتيح محافظهم الإلكترونية، ما أدى الى تكبيدهم خسائر كبيرة.

واكتشف الباحث الأمني لوكاس ستافانكو وجود الشبيه المزيف على متجر أندرويد الرسمي للتطبيقات Google Play store، والذي استغرق أربعة أيام كاملة حتى قام بحذف التطبيق ما تسبب في انتشار التطبيق وتحقيقه بين 100 و500 تحميل.

يأتي ذلك وفقًا لما نشره موقع ذا ڤيرج التقني بعد أن حقق التطبيق المزيف انتشارًا واسعًا على متجر أبل AppStore في ديسمبر من العام الماضي، حيث حقق التطبيق المزيف حوالي 3000 عملية تحميل.

ويعتبر مرور مثل التطبيقات المزيفة خلف تحصينات وعمليات التأمين والمراجعة المعقدة التي تعتمد مثل تلك المتاجر الإلكترونية للتطبيقات أمرًا غريبًا، وأن تلك المتاجر لابد وأن تقوم بتطوير سياسات قبولها للتطبيقات لتكون أكثر دقة وصرامة.

وعانت شركة أبل هذا العام من مشكلة مشابهة مع تطبيق التقويم Calendar app والذي كان يقوم بعرض خيار للمستخدمين أن يقوم باستخدام إمكانيات هاتفهم لتعدين عملة المونيرو في مقابل عدم إظهار أية إعلانات لهم، وقد حظرت أبل هذه الميزة من داخل تطبيق شكاوى المستخدمين.

ووفقًا لدراسة نشرتها شركة الأمن المعلوماتي RiskIQ، فإن هناك 661 تطبيقًا مزيفًا من تعدين وتخزين العملات المشفرة تتواجد على أكثر من 20 متجرًا إلكترونيًا موثوقًا فيه للتطبيقات، ويأتي متجر جوجل بلاي على قمة تلك المتاجر بإجمالي 272 تطبيقًا مزيفًا.