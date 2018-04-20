“أبل” تطور روبوتًا قادرًا على تفكيك 200 آيفون في الساعة (فيديو)

أعلنت شركة “أبل” عن روبوت جديد يدعى Daisy، قادر على تفكيك 200 هاتف آيفون قديم بسهولة في ساعة واحدة، بحيث يمكن للشركة استخلاص المعادن وخاصة الذهب من هواتفها القديمة، بحيث تعيد استخدامها في تصنيع الهواتف الجديدة، مع الحفاظ على البيئة.

ونشرت الشركة فيديو توضيحي عبر موقعها الرسمي، يشرح خطوات عمل الروبوت بشكل مفصل، حيث يقوم في البداية بعض العمال البشر بوضع العديد من هواتف آيفون على خط سير بشكل مرتب، وهذا السير يبدأ في المرور أمام الروبوت، والذي يقوم بدوره بالتقاط كل هاتف ويقوم بتفكيكه، عبر وضعه على أجهزة مختلفة محيطة بالذراع الروبوتي، والشي يقوم بدوره بفك الأجزاء وتمريرها إلى أماكن تجميع كل منها على حدة.

وأوضحت أبل أن الروبوت الجديد مصمم ومصنع من أجزاء من روبوتها القديم Liam والذي كان مخصصًا لأداء نفس المهمة وكانت قد كشفت عنه في 2016.

يأتي ذلك قبيل حلول يوم الأرض الموافق يوم 30 أبريل من كل عام، والذي أعلنت أبل أنها ستقوم بالتبرع في هذا اليوم بمبلغ مادي عن كل هاتف تقوم بتفكيكه بمساعدة روبوتها الجديد حتى هذا التاريخ، لمؤسسة الصيانة العالمية International Conservation، وذلك في إطار برنامج مؤقت جديد يطلق عليه GiveBack والذي يسمح للمستخدمين بأن يطلبوا من خلال الفروع أو من خلال موقع أبل أن يتم إعادة تدوير أجهزتهم مقابل خصومات من جانب أبل.