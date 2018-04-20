ساعة “أبل” تستطيع فتح باب بيتك الآن

كشفت شركة الأقفال الإلكترونية الذكية August عن ميزة جديدة تسمح لمالكي ساعات أبل الذكية Apple Watch أن يقوموا بفتح أقفال أبوابهم بسهولة مباشرة عبر شاشات ساعاتهم.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة August Smart Lock تسمح للمستخدم أن يقوم بفتح قفل باب منزله بضغطة واحدة من داخل إصدار التطبيق الجديد على الساعة.

ولا يتطلب الاستمتاع بالميزة الجديدة أن يكون هاتف آيفون بصحبة المستخدم وأن تكون الساعة متصلة به، فكل ما على المستخدم أن تكون ساعته تحمل أحدث إصدار من التطبيق، بالإضافة إلى أن يكون المستخدم محددًا كشخص مالك Owner بالنسبة للقفل الذي يرغب في فتحه.

وتعتبر هذه الميزة من المزايا القليلة التي تعاملت مع ساعة أبل بأنها جهاز منفرد مستقل بذاته يمكنه العمل منفردًا دون الحاجة إلى الاتصال بهاتف آيفون، ما يدفع المستخدمين نحو شراء واستخدام ساعة أبل الذكية، خاصة بعد أن قدّمت أبل للجيل الثالث من ساعتها Apple Watch Series 3 العام الماضي، ميزة إجراء مكالمات هاتفية عبر استخدام شريحة متضمنة بداخلها دون الحاجة إلى إجراء المكالمة عبر هاتف آيفون أو الاتصال وقت اجراء المكالمة بالهاتف.