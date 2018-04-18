“آيفون X” الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم

كشف تقرير جديد نشرته مؤسسة CounterPoint عن تصدر هواتف “آيفون”، قمة مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ استحوذ هاتف “آيفو x ” منفردًا على القمة بنسبة 35% من إجمالي مبيعات الموبايلات في العالم، إلى جانب أن هناك 7 هواتف أخرى من شركة “أبل” احتلت قائمة الأكثر مبيعًا في العالم بنهاية 2017.

وقال التقرير، إن “المبيعات التي حققها هاتف آيفون x تفوق ما حققته 600 شركة من مصنعي الهواتف الذكية في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن المعدل التراكمي لمبيعات أبل من هواتفها الذكية ارتفع بنسبة 1%، في حين أن مبيعات سوق الهواتف الذكية ككل قد تراجعت بنسبة 1%”.

وبحسب ما نشره موقع “ماك رامورز” التقني، فإن “قائمة العشرة هواتف الأكثر مبيعًا في العالم تأتي على الترتيب، آيفون x بنسبة 35%، آيفون 8 بنسبة 19.1%، آيفون 8 بلس بنسبة 15.2%، آيفون 7 بنسبة 6.2%، وآيفون 7 بلس بنسبة 5%، وسامسونج جلاكسي نوت 8 بنسبة 3.9%، آيفون 6 بنسبة 1.8، جلاكسي S8 بلس بنسبة 1.7، آيفون 6S بنسبة 1.6%، وآيفون SE بنسبة 0.9%.”.

المثير للغرابة هو تربع “آيفون X ” على قمة حجم المبيعات في آخر أشهر من العام، بالرغم من أنه لم يكن متاحًا في الأسواق إلا في آخر شهرين من الربع الرابع، ما يعتبر نسبة نجاح كبيرة للهاتف، على الرغم من أن جميع التقارير والتوقعات تشير إلى انخفاض حجم مبيعات الهاتف.