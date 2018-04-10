أبل تطلق تحديثًا جديدًا يعطل شاشات آيفون 8 في هذه الحالة

في خطوة مثيرة للجدل أطلقت شركة أبل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل iOS 11.3 يعطل شاشات آيفون 8، إذا سبق وتم إصلاحها من قِبل طرف ثالث.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوقف التحديث الشاشات التي تم إصلاحها بواسطة جهة خارجية عن الاستجابة للمس، ما يجعل الجهاز بأكمله بلا فائدة.

وتقول المصادر إنها أحدث مثال على معركة الشركة ضد الأشخاص الذين يلجأون لورش صيانة مستقلة لإصلاح أجهزتهم.

وقال أكشاي كريبالاني الرئيس التنفيذي لشركة صيانة هواتف في جورجيا: “لقد كلف ذلك التحديث العديد من عملاء شركتي هواتفهم، ويبدو أن أبل تقوم بذلك لمنع العملاء من اجراء إصلاحات خارجية”.

يلجأ العديد من مستخدمي آيفون إلى إصلاح هواتفهم بعيدًا عن شركة أبل، نظرًا لفارق التكلفة.

وتشير المصادر إلى أن شركات الصيانة بدأت بالفعل في حل المشكلة، من خلال استبدال رقاقة التحكم في الشاشة التي تتأثر بالتحديث الجديد.

ومع ذلك يعني هذا إعادة فتح الهاتف لاستبدال الرقاقة، وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستطلق تحديثًا جديدًا لإصلاح الشاشات.