تعرف على هاتف “إل جي” الجديد “G7 ThinQ”

كشفت تسريبات جديدة من موقع (Android Headline) شكل تصميم وألوان هاتف إل جي القادم (LG G7 ThinQ) والذي يقدم تصميمًا مشابهًا لهاتف آيفون x، من حيث “النوتش” الذي يتوسط أعلى منتصف الشاشة، ويحمل بداخله سماعة المكالمات والكاميرا الأمامية ومستشعر الإضاءة المحيطة Ambient Sensor.

وأوضحت الصورة المسربة 5 ألوان من المتوقع أن يأتي بها الهاتف الجديد، وهي ألوان الأسود والأزرق اللامع والأزرق المطفي والرمادي والوردي، لتتيح اختيارات متعددة تناسب جميع الأذواق، لكن الجانب الخلفي للهاتف لا يعكس ما إذا كان سيحمل طبقة زجاجية على ظهر الهاتف كما كان الحال في هاتف LG G6.

ويحمل الهاتف كاميرا مزدوجة على الجانب الخلفي للهاتف، مصممتان بشكل رأسي، وأسفلهما يقع مستشعر بصمة الإصبع، وقد تكون لاحظت غياب علامة حرف الـ G الترويجية المميزة لعائلة الهواتف الرائدة من الشركة.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف على جانبه الأيمن زر تشغيل الهاتف، وعلى الجانب الأيسر سيكون هناك أزرار التحكم في الصوت، وزر تفعيل المساعد الذكي الخاص بإل جي، وهو إصدار خاص من مساعد غوغل Assistant يقدم مزايا مختلفة، معتمدة على كاميرا الموبايل تتعرف على العناصر التي تظهر أمامها، وتقترح على المستخدم بعض روابط من متاجر إلكترونية يمكن شراء تلك العناصر من خلالها.

بالإضافة إلى ميزة ثانية وهي AI Cam وتعتمد على تحليل المشاهد التي تراها عدسة الكاميرا، ثم يقوم الهاتف بضبط وضع التصوير المناسب بحيث تخرج الصور في أفضل شكل لها، وذلك من خلال الوضع الأفضل للتصوير من بين 8 أوضاع جاهزة مسبقًا، كما يتيح الهاتف ميزة جديدة لمستخدميه، وهي تقديم أوامر لموبايلك بصوتك للتصوير والتي يستقبلها مساعد غوغل الذكي Assistant ويبدأ في تنفيذها ومن ثم يلتقط الصور حسب أوامرك، ويعتبر الهاتف أول موبايل سيصل السوق وهو يحمل تلك الميزة.